Das ist heute in der Stadt wichtig.

Hannover. Vorher aber noch Verkehr und Wetter.

Der Verkehr: Unser kleines Sorgenkind lässt auch heute nicht so richtig mit sich reden, aber es hält sich in Grenzen. Auf der A37 Messe Richtung Burgdorf ist zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Ausfahrt Pferdeturm zwei Kilometer Stau. Auf der B6 Nienburg Richtung Hannover ist drei Kilometer Stau zwischen Berenbostel und der Straße Am Leineufer bei der Klappenburgbrücke. Außerdem sind die Auf- und Abfahrten auf die B65 bei Anderten wegen der Sondierung von möglichen Bomben gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch rund eine Woche anhalten. Mehr zum Verkehr in Niedersachsen gibt es bei: www.vmz-niedersachsen.de

Das Wetter: Es ist wieder angenehm bei Temperaturen um die 12 bis 13 Grad. Es bleibt allerdings bewölkt ohne dass es regnet. Mehr dazu bei www.kachelmannwetter.com

Heute in #Hannover viele Wolken, aber mild, ab morgen deutlich frischer. Alle Details in der SuperHD-Vorhersage: https://t.co/8zbwLszY9l /TS — NP-Wetter (@NPWetter) October 31, 2016

Und hier die Themen in Hannover heute:

- Um 10 Uhr eröffnen Designerin Nathalie Bähr und ihr Freund, Roderick von Berlepsch ihren Pop-Up Store in der Kröpcke-Passage

- Maria Furtwängler bekommt die Auszeichnung "Leibniz-Ring" verliehen.

- Die Ideen-Expo 2017 wird mit Ministerpräsident Weil, dem Präsident des niedersächsischen Landtags Busemann und Wirtschaftsminister Lies erstmalig vorgestellt.

Und natürlich ist heute Halloween! Buh!