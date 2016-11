Service

Es ist fast Wochenende, aber vorher haben wir noch eine kleine Liste für euch, was alles heute so in der Stadt passiert.

Hannover. Heute ist wirklich ein bisschen was los. Darum hier mal eine kleine Auswahl, aber vorher

Das Wetter: Brrrr. Kalt ist es und bleibt es heute auch. Passend zum Start der Weihnachtsmärkte diese Woche und des Winter-Zoos heute, ist es kalt mit Temperaturen, die nicht über drei Grad gehen. Dafür bleibt es trocken.

Bei den Kollegen von www.kachelmannwetter.com gibt es genauere Informationen.

Der Verkehr: Es hält sich in Grenzen. Auf der B441 gibt es zwischen der Anschlussstelle Luthe und der Einmündung Schloß Ricklingen zwei Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Die vorübergehende Regelung erfolgt mit provisorischen Ampelanlagen. Und auf der B3 Hannover Richtung Celle ist bei der Anschlussstelle Nienhorst eine ungesicherte Unfallstelle. Fahrt dort bitte vorsichtig. Weitere Updates gibt es hier bei uns oder auf www.vmz-niedersachsen.de

Und jetzt zu den Themen heute in Hannover:

- 96 spielt heute um 18.15 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf.

- Der Winter-Zoo eröffnet. Bis zum 2. Februar 2017 könnt ihr im Zoo Schlittschuhlaufen und dazu das winterliche Wetter genießen. Der Spaß hat unter der Woche ab 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Freitags könnt ihr bis 21 Uhr da sein. Am Wochenende ist von 11 bis 20 Uhr Zeit für den Spaß.

- Außerdem ist Black Friday. Bedeutet: Auch in Hannover gibt es heute in sehr vielen Läden Rabatte und Vergünstigungen. Wer also noch Weihnachtsgeschenke braucht...

- Heute Abend spielen Status Quo in der Swiss Life Hall. Also: Rockin all over the World!