Das Pfingstwochenende vorbei und der Arbeitsalltag zurück. Verkehr, Wetter und wichtige Themen im Überblick:

Hannover. Auch wenn wir nur eine kurze Woche vor uns haben, gibt es dennoch genug auf der Uhr, dass wir uns fühlen, als wäre es Montag.

Zuerst mal der aktuelle Verkehr: Das wichtige: Heute beginnen die Bauarbeiten am Pferdeturm. Im Bereich Kirchröder Straße in Richtung Pferdeturm wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mehrere Strecken werden einspurig gemacht. Grund dafür sind notwendige Renovierungsarbeiten an den Bahngleisen. Drei Kilometer Stau sind es auf der B6 Hannover Richtung Nienburg zwischen der Herrenhäuser Straße und der A2-Ausfahrt Herrenhausen.

- Auf der A2 Braunschweig Richtung Dortmund gibt es zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld drei Kilometer stockenden Verkehr. Von Dortmund Richtung Hannover ist sind es hier zwischen Garbsen und dem Dreieck Hannover-West drei Kilometer.

- Auf der L395 ist zwischen der B441 und Stöcken 2 ein Stau von fünf Kilometer Länge entstanden.

- Außerdem ist auf der A7 Hannover Richtung Hamburg eine ungesicherte Unfallstelle zwischen Hannover-Nord und Mellendorf. Hier bitte vorsichtig fahren. Auf der A27 Bremen Richtung Walsrode besteht zwischen Walsrode-Süd und Dreieck Walsrode Gefahr durch Reifenteile auf der Fahrbahn. Mehr zu den Bauarbeiten am Pferdeturm gibt es Hier

Das Wetter sieht für Hannover heute ganz gut aus. Bis auf Mittags scheint die Sonne bei bis zu 22 Grad. Um 14 Uhr rum könnte es allerdings regnen. Die Deutschlandübersicht geben die Kollegen von www.kachelmannwetter.com

Früher Dienstagmorgen: Bald wird man nass, im äußersten Westen des Landes: https://t.co/S8wqHFPIRK (Details: in die Länder/Kreise). #wetter — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 6. Juni 2017

Außerdem:

- Heute sind internationale Street-Art Künstler in Hannover. In der Schmiedestraße 27 wird es bunt!

- Der Verfassungsausschuss stellt heute seinen Jahresbericht vor. A pro pos Verfassungsschutz: Könnte der Hetzer in der Moschee in Hannover auch ein Thema werden? --> http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Hetzer-kann-in-Hannover-ungestoert-predigen

- Wie geht es weiter mit dem Kiosk an der Limmerstraße? Die Petition ist in vollem Gange.