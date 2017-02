Prozess

Eine 22-Jährige bringt heimlich ein Baby zur Welt und versteckt es neben einer Säuglingsleiche in der Abstellkammer ihrer Wohnung. Nach Aussage des Psychiaters hatte sie Angst davor, dass ihr Freund Schluss machen könnte.

Hannover. Nach dem Fund eines Neugeborenen und eines Baby-Skeletts in einem Koffer sieht der psychiatrische Gutachter bei der Mutter keinerlei Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung.

"Ich finde keine charakterlichen Auffälligkeiten, die auf eine Persönlichkeitsstörung hindeuten", sagte der Sachverständige am Donnerstag im Landgericht Hannover. Die 22-Jährige sei allerdings in Beziehungskonflikten überwiegend zurückhaltend und einlenkend. Nach Aussage ihrer Verteidiger verheimlichte sie vor ihrem Freund die Schwangerschaft, weil sie Angst vor einem Ende der Beziehung hatte. Die angehende Hotelfachfrau muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten. Ihr wird vorgeworfen, ihre kleine Tochter nach der heimlichen Geburt in Tücher und Badematten eingewickelt und ungewaschen samt Plazenta in den vollgestopften Koffer gelegt zu haben. An den folgenden drei Tagen ging sie von frühmorgens bis nachmittags zur Arbeit und zur Berufsschule. Im Abstellraum der gemeinsamen Wohnung entdeckte der Freund am 29. September das Baby und alarmierte die Polizei. Laut Anklage war der Koffer aufgestellt und mit dem Reißverschluss verschlossen.

Die Mutter hatte zum Prozessauftakt gesagt, sie hasse sich dafür, ihr Baby dieser fürchterlichen Situation ausgesetzt zu haben. Zugleich bestritt die junge Frau jegliche Tötungsabsicht. Im Fall des Baby-Skeletts waren die Ermittlungen eingestellt worden, weil nicht mehr zu klären war, ob das erste Kind der Angeklagten im Januar 2015 tot oder lebendig zur Welt kam.

Am Donnerstag wurden zudem drei Mediziner zum gesundheitlichen Zustand des drei Tage nach seiner Geburt entdeckten Säuglings befragt. Demnach hatte das Kind zahlreiche Schürfwunden, war unterkühlt und litt unter einer Infektion. Sie könne nicht sagen, ob das Kind nach der Geburt gestillt worden sei oder nicht, sagte die Kinderärztin, die das kleine Mädchen in der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt hatte.

Das Baby habe aufgrund der neben ihm liegenden verwesenden Plazenta "ganz fürchterlich" gerochen.

Eine langgezogene Schürfwunde am Kopf des Kindes könne vom Zuziehen des Koffer-Reißverschlusses stammen, erklärte ein Rechtsmediziner in seinem Gutachten. Er bewertete die Situation im Koffer potenziell lebensbedrohlich für das zwar reif geborene, aber untergewichtige Baby. Im Urin des Säuglings wurden ihm zufolge Rückstände von Cannabis und Ecstasy nachgewiesen.