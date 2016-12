Vorverkauf startet

Ab 10 Uhr gibt es Tickets für das Open-Air-Konzert der Kult-Band auf dem Messegelände am 22. Juni 2017.

Hannover. Was für ein Konzert-Sommer kommt da auf Hannover zu. Nach Depeche Mode, Coldplay und Robbie Williams haben nun auch die Weltstars der Rockband Guns N' Roses ein Konzert auf dem Messegelände bestätigt. Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Der Vorverkauf startet am heutigen Mittwoch.

Hier geht es zum NP-Ticketshop.