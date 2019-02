Hannover

“Es ist schon ein Schock“, beschreibt Ladenbesitzer Jürgen Thorenz die bizarre Situation, als er am Montag sein Geschäft in der Karmarschstraße öffnen will. Der Eingangsbereich ist mit Gülle beschmutzt –und das nicht zu knapp. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag eine große Ladung vor den Eingang des Elektrofachgeschäfts gekippt. Mit Unterstützung der Feuerwehr, der Polizei, aha und der Markthalle wurde der Eingang am Montagmorgen gesäubert. Nun ist er wieder betretbar – nur der Geruch ist geblieben. Wer das getan hat und warum ist unklar.

„Kann auch sein, dass einer sauer ist, dass wir aufhören“, meint Thorenz, der sein Geschäft Ende Februar schließt. „Man weiß es nicht“. Er und die Polizei hoffen nun, dass sich Zeugen bei ihnen melden. Immerhin ist ein Auto mit Gülletonne in Hannovers Innenstadt kein alltäglicher Anblick.

Von NP