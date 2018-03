Grundschüler treffen Tennisstar Nicolas Kiefer

Zeitung in der Grundschule

So einen tollen Ersatztermin gab es wohl noch nie. Statt zur Üstra bekam die 4 a der Grundschule Am Sandberge in Bemerode am Donnerstag Besuch von Nicolas Kiefer. Der Tennisstar brachte nicht nur eine Olympia-Silbermedaille mit, sondern auch den Schläger, mit dem er als Kind mit den Tennis anfing. Autogramme gab es natürlich auch.

Hannover. Reporter müssen fix sein. Reporter müssen flexibel sein. Reporter müssen sich umstellen können. Für all das müssen die 24 Schülerreporter der 4 a der Grundschule Am Sandberge in Bemerode Bestnoten bekommen.

Denn eigentlich war für gestern ein Besuch im Busdepot der Üstra in Mittelfeld geplant, samt Pressekonferenz. Dann aber rief Üstra-Pressesprecher Udo Iwannek bei der NP an, berichtete vom Warnstreik und sagte den Termin ab. „Tut mir sehr leid, aber auch die Depots werden bestreikt. Wir kommen am Donnerstag gar nicht aufs Gelände.“

Ein junger Papa mit einem Herz für Kinder sprang ein. Und nicht nur Klassenlehrerin Martina Elfers fand: „Der Besuch, den wir erleben durften, war bestimmt mindestens so gut wie die Exkursion, die wir erlebt hätten.“ Denn ein echter Sportstar kam nach Bemerode. Nicolas Kiefer, im Jahr 2000 der viertbeste Tennisspieler der Welt. Neun Turniersiege, Olympia-Silber in Athen, 7,5 Millionen Dollar Preisgeld in 15 Profijahren auf der Tour. „Schaut mal, was ich hier habe“, sagte der Vater einer siebenjährigen Tochter und zog einen ganz kleinen Tennisschläger aus der Tasche: „Das ist mein erster Schläger, der ist sogar noch aus Holz. Den habe ich gespielt, als ich sechs war.“ Noch eine Überraschung für die 4 a. Der Wimbledon-Viertelfinalist hatte tatsächlich seine olympische Silbermedaille mitgebracht und holte sie lässig aus der Hosentasche seiner Jeans. Jeder durfte mal aus der Nähe draufschauen, „aus der Hand gebe ich sie nicht. Eine Olympia-Medaille ist das Wertvollste, was man als Sportler gewinnen kann.“

Die Kinder hatten jede Menge Fragen. Dass er auch gut Golf spielt (Handicap derzeit 9,9), erfuhr Esma-Nur (11) von „Kiwi“. Dass er 60 Pokale gewonnen hat, Emilia (11). Leo (10) fragte seine Vereine ab (es sind sechs), Jacob (9) wollte seinen Fußball-Lieblingsklub wissen (natürlich 96). Felix (10) bekam heraus, dass er in seiner Profizeit 40 Schläger pro Jahr verbrauchte, Melina (9), dass er bei rund 300 Turnieren gespielt hat. „Puh, ihr habt mich aber gelöchert“, fand Kiefer. Am Ende gab es Autogrammkarten und zwei Handvoll gelbe Tennisbälle. Die 4 a winkten ihrem berühmten Besucher lange nach.