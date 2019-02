Hannover

Eine Kette von Kümmerern und eine spendable Gastronomenfamilie mit großen Herzen sorgte dafür, dass Daniel seine alten, durchgetretenen und zerlöcherten Schuhe endlich auswechseln kann.

Kümmerer Eins heißt Metin Aktekin, ist 60 Jahre und hat einen Kiosk in der Limmerstraße ( Linden). Bei ihm bekommt Daniel einen Kaffee oder Tee und auch mal ein Brötchen ausgegeben, wenn er mal wieder auftaucht. „Ich sah, dass seine Schuhe auseinanderfielen“, erzählt er. „Er sagte, er suche bereits seit einem Jahr welche, die Leute für Obdachlose aussortiert hätten.“ Aber in seiner Größe gab es nichts.

Also erzählt Aktekin davon einem Mann namens Tom, der eine entsprechende Bitte in einer Hilfsgruppe bei Facebook postete. Dies sah eine NP-Reporterin, die die Bitte in ihrem Netzwerk verteilte, Rebecca Flügel von dem Verein „Obdachlosenhilfe Hannover“ gab die Anfrage schließlich in ihre Facebookgruppe weiter. Hier wurde man zwar nicht direkt fündig, „aber es hat sich sofort ein Spender gemeldet, der nicht lange fackelte und gleich Schuhe bestellte“, berichtet Flügel. „Der Spender“ ist eine Sie: Die Maschinenbaustudentin Ezgi (26), deren Eltern Zeki (55) und Naime Ertürk (48) am Donnerstag die Schuhe in Vertretung übergaben, weil Ezgi im Urlaub ist.

„Ezgi hat ein großes Herz“, sagt der Vater stolz. „Wir dürfen nie etwas aus unserem Restaurant wegwerfen“, erzählt Mutter Naime ebenso stolz. „Sie bringt das ganze übrig gebliebene Essen immer zum Andreas-Hermes-Platz.“ Hier verteilen die ehrenamtlich arbeitenden Helfer von der „Obdachlosenhilfe Hannover“ immer donnerstags warmes Essen und belegte Brötchen, heiße und kalte Getränke, Hygieneartikel, Schlafsäcke und Kleidung für bedürftige Menschen. „Ezgi bringt auch Schals und Mützen, sie ist sehr hilfsbereit“, freuen sich ihre Eltern. Für die Adidas-Sneaker bezahlte sie 70 Euro, „sie waren runtergesetzt von 100 Euro“, berichtet Rebecca Flügel ganz froh.

Der mehr als zwei Meter große Daniel wird sich über die Hilfsbereitschaft sicher freuen – und kann endlich wieder laufen, ohne Regenwasser in die Schuhe zu bekommen.

Von Petra Rückerl