Sommerlich: Im Gartentheater gibt es dieses Jahr die Show „Sur Mesure“ von Fillage.© dpa

Kleines Fest

Großes Glück im nassen Garten

Nass-kalter Auftakt: Mit Regen zu Beginn und späteren Schauern startete das Kleine Fest im Großen Garten in Herrenhausen am Mittwochabend in die diesjährige Saison.