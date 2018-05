Hannover

Bereits zum Auftakt der Pflanzentage bildeten sich an den Eingängen lange Schlangen. Im vergangenen Jahr kamen 12.000 Besucher zu den Pflanzentagen im Stadtpark – und auch in diesem Jahr dürfte es ähnlich voll werden. Angeboten werden an den etwa 100 Ständen unter anderem historische Duft- und Kletterrosen, Bonsais, Wasserpflanzen, Bambus, Kakteen, Orchideen und Kiwis. Auch Zubehör fürs Gärtnern gibt es zu kaufen.

Die Pflanzentage am Sonnabend und Sonntag sind jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro. Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte mit Begleitpersonen haben freien Eintritt. Hunde dürfen im Stadtpark grundsätzlich nicht mitgeführt werden.

Großer Andrang bei den Hannoverschen Pflanzentagen im Stadtpark.

