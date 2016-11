Polizeieinsatz mit Spürhunden im Bereich B65/Höversche Straße. Die Polizei sucht zwei flüchtige Männer.© Elsner

Großeinsatz in Hannover: Tatverdächtige weiter flüchtig

Die Polizei sucht in Hannover seit mehreren Stunden mit einem Großaufgebot nach zwei flüchtigen Tatverdächtigen, die auf der A2 einen Ladungsdiebstahl begangen haben sollen. Seit den Nachtstunden waren die Beamten am Südschnellweg am Einsatz, doch die Männer sind bisher noch nicht gestellt.