Ex-Bundespräsident Christian Wulff mit Gattin Bettina.© dpa

Ex-Bundespräsident

Großburgwedel: Versuchter Einbruch bei den Wulffs

Einbruch-Schock für Familie Wulff: Am Sonnabend haben unbekannte Täter versucht, in das Haus des früheren Bundespräsidenten und seiner Familie in Großburgwedel (Burgwedel) einzudringen. Ex-First-Lady Bettina Wulff (44) entdeckte die Tat, als sie heim kam. Anschließend sagte sie ihre geplante Teilnahme an der Prunksitzung der Lindner Narren ab.tt vom Amt des Bundespräsidenten führte.