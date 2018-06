Garbsen

Aus bislang unbekannter Ursache ist die "US Sports" Bowlinghalle in der Straße "Im Bahlbrink", nahe der Bundesstraße B 6, in Flammen aufgegangen. Derzeit steigt eine hunderte Meter hohe Rauchwolke über Garbsen auf. Die Feuerwehr versucht derzeit ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Elektro- und Möbelhaus zu verhindern. Anwohner sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten.

Feuerwehrverbände umliegender Gemeinden sowie der Berufsfeuerwehr unterstützen die Löscharbeiten. Diese werden leider durch viele Schaulustige behindert, die das Durchfahren der Löschfahrzeuge und die Einfahrt zum Gelände mit ihren Pkws blockieren. Die Polizei ist bemüht, die Störer wegzuschicken.