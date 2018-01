Großbaustelle Hannover: Hier gehts 2018 weiter

Städtebau

Hannover bleibt 2018 Großbaustelle. Die Arbeiten an der neuen Conti-Zentrale sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen, auf dem Andreas-Hermes-Platz wächst ein Hotelhochhaus, wichtige Wohnbauprojekte wie die Wasserstadt Limmer und der Kronsberg-Süd starten. Und auch in der City tut sich was. Der Marstallplatz wird fertig, außerdem geht der Umbau des Hohen Ufers weiter. NP-Redakteur Christian Bohnenkamp berichtet.

Marstall: Der Platz soll am Ende des Jahres fertig sein

Hannover. Die beiden Gebäude an den Enden des Platzes sind schon so gut wie fertig. Im Laufe des Jahres will die Stadt auch die Umgestaltung des bisher ausschließlich als Parkplatz genutzten Marstalls abschließen.

4,1 Millionen Euro investiert sie in das Vorhaben, das Ende des Jahres seinen Abschluss finden soll. Eine Brunnenanlage wird es geben, außerdem Kiesbeete mit Gräsern, Farnen und Stauden . Die Zahl der Parkplätze schrumpft durch den Umbau allerdings von derzeit 300 auf nur noch 110.

Geibelstraße: Bürger dürfen mitreden

Kaputte Bürgersteige, enge Radwege und überhaupt eine Optik, die nicht mehr heutigen Standards entspricht: Die Geibelstraße in der Südstadt hat eine Erneuerung dringend notwendig. In diesem Jahr fällt der Startschuss für das umfassende Vorhaben, das sich die Stadt immerhin neun Millionen Euro kosten lassen will.

Los gehen wird es mit einer Bürgerbeteiligung, voraussichtlich noch im Januar, für die eine externe Moderation vorgesehen ist. Die Straße selbst soll auf kompletter Länge, also vom Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zur Tiestestraße, saniert werden.

Deutlich billiger wird der Umbau der wesentlich kürzeren Großen Packhofstraße in der Innenstadt. Er wird 700 000 Euro kosten, ist allerdings nicht weniger dringend. Während drumherum bereits das helle Pflaster liegt, fällt die Große Packhofstraße optisch ab. Die Arbeiten sollten eigentlich schon 2017 beginnen, wurden allerdings verschoben, weil sie nicht vor dem Weihnachtsgeschäft fertig geworden wären.

6,5 Millionen Euro will die Stadt in die Erneuerung der Brabeckstraße (Bemerode) investieren, die im Frühjahr startet. Die Wedekindstraße (List) soll in 2018 für 1,6 Millionen Euro saniert werden, 1,2 Millionen Euro gibt die Stadt für die Neugestaltung des Moltkeplatzes (List) aus. Zudem bleibt der Umbau der D-Linie ein Dauerthema in der Innenstadt. Dort wird unter anderem der neue Hochbahnsteig am Steintor entstehen.

Hohes Ufer: Entspannt flanieren an der Leine

Entspannt spazieren unter Platanen: Der erste Teil der neuen Flaniermeile am Hohen Ufer ist seit Sommer fertig. In diesem Jahr geht die Stadt den zweiten, mit 2,4 Millionen Euro noch etwas teureren und umfassenderen Bauabschnitt an. Noch im Januar sollen die Arbeiten beginnen, ihren Abschluss Anfang 2019 finden.

In dem Bereich zwischen Marstallplatz und Goethestraße wird es unter anderem eine großzügige Freitreppe am Wasser geben. Das Projekt soll unter anderem die Altstadt aufwerten.

Andreas-Hermes-Platz: 220 Zimmer auf 15 Etagen

Rund 220 Zimmer, verteilt auf 15 Geschosse: Auf dem Andreas-Hermes-Platz haben die Arbeiten an einem neuen Hotel begonnen, das die Steigenberger-Gruppe betreiben soll. 2018 wird das Gebäude sichtbar in die Höhe wachsen. Die Fertigstellung des 54 Meter hohen Baus ist für 2019 geplant.

Projektentwickler ist die Bauwo-Grundstücks AG. Die Investitionen in das Vorhaben sollen bei rund 30 Millionen Euro liegen. Die Baugrube wurde dank des bisher milden Winters schon ausgehoben.

Conti-Neubau: Viel Glas für die neue Zentrale

Rund 1200 Mitarbeiter der Conti sollen künftig in der neuen Zentrale am Pferdeturm arbeiten. Sie werden aus ihren Büros freie Sicht nach draußen haben. Das Unternehmen hat sich von der Idee einer zum Teil aus Klinker bestehenden Fassade verabschiedet, wie sie noch die ersten Entwürfe im Sommer letzten Jahres gezeigt hatten. Stattdessen wird es großflächige Glasfronten geben.

Der Entwurf des Architekten werde „fortlaufend hinsichtlich unserer baulichen Anforderungen sowie in Bezug auf Kosten und den zeitlichen Ablauf optimiert“, sagte ein Sprecher der Conti der NP.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte sollen die Arbeiten beginnen. Ebenfalls 2018 starten wird der Umbau der Hans-Böckler-Allee. Damit es durch den Neubau der neuen Conti-Zentrale nicht zu Verkehrsproblemen kommt, wird es zusätzliche Abbiegespuren und eine verbesserte Ampelschaltung geben.

Start für Wasserstadt und Kronsberg

Nirgendwo in Hannover werden in den kommenden Jahren mehr Wohnungen entstehen als am Kronsberg-Süd. 3500 werden es sein, für rund 7000 Menschen. Die Politik hat für das Projekt bereits grünes Licht gegeben. 2018 sollen nun die ersten Arbeiten starten.

Zwar wird der Hochbau wohl erst 2019 beginnen. Die Baustraße jedoch soll noch in diesem Jahr errichtet werden.

In der Wasserstadt Limmer hatte es lange gedauert. Dort soll allerdings noch in diesem Jahr der Hochbau starten. Erste Verträge sind gemacht, unter anderem mit dem Unternehmen Meravis. Und Eigentümer Günter Papenburg hat auf dem Gelände schon ein kleines, eigenes Zementwerk errichtet, damit nicht zu viele Lastwagen durch Limmer rollen. Im ersten Bauabschnitt sind 515 Wohnungen geplant.

Der erste Spatenstich für die Erschließung des Vitalquartiers an der Seelhorst erfolgte bereits im Dezember. 2018 soll dort auch der Hochbau beginnen. Rund 400 Wohnungen werden auf dem Annastift-Gelände entstehen.

Nach zwischenzeitlichen Verzögerungen soll in diesem Jahr endlich die Bebauung des letzten größeren freien Grundstücks im Bereich der Innenstadt starten. An der Adolfstraße in der Calenberger Neustadt errichtet die Investorenfamilie Dannenberg 133 vor allem hochwertige Wohnungen.

Auf dem Gelände des Oststadtkrankenhauses beginnt die Erschließung. Dort sind 320 Wohnungen geplant. Der Wettbewerb für den Hochbau läuft noch. Federführend ist die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova, die außerdem 100 Geschosswohnungen sowie 14 Doppelhaushälften an der Karl-Wichert-Allee errichten will. Der Baustart soll im Frühjahr erfolgen. Außerdem sollen ab Frühjahr 2018 Mehrfamilienhäuser mit 94 Eigentumswohnungen an der Lathusenstraße in Kleefeld entstehen sowie 250 Wohnungen im Baugebiet Hilligenwöhren (Bothfeld).