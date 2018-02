BALD GESCHICHTE: Der Komplex des alten Postscheckamtes.

© Foto: Körner

Innenstadtbebauung

Goseriede: Postbank-Komplex soll neuem Quartier weichen

Je zur Hälfte Wohnungen und Gewerbeflächen sollen am Rande der Innenstadt entstehen. Da die Post offenbar ihr altes Postbankgebäude an der Celler Straße aufgeben will, plant die Stadt dort die Änderung des Bebauungsplans – und ein Projekt mit hoher Bebauungsdichte.