Wann „hoher Besuch“ kommt

Besuch schon zum 90. Geburtstag – für die Vertreter von Stadt und Region gar nicht zu schaffen.

Hannover. Eine Folge des demografischen Wandels: Erst, wer 100 Jahre alt wird, bekommt vom Regionspräsidenten oder einem seiner Stellvertreter Besuch. Die Stadt Hannover gratuliert schon zum 95. Geburtstag.

Noch vor 15 Jahren kam der Bürgermeister schon bei 90-Jährigen vorbei – sofern diese das denn wollten. Doch das war der großen Zahl an hochbetagten dann nicht mehr zu schaffen. Die Vertreter von OB Stefan Schostok wären bei weit mehr als 1000 Menschen im Dauereinsatz gewesen.

Mittlerweile kommen die Vertreter der Stadt zum 95. und dann erst wieder zum 100. Geburtstag. Einen der stellvertretenden Regionspräsidenten oder gar Hauke Jagau selbst bekommen Geburtstagskinder nur dann zu Gesicht, wenn es eine dreistellige Zahl zu feiern gilt – so wie Auguste Nettelmann, die am Donnerstag im hannoverschen Altenpflegeheim St. Monika mit Michael Dette und Klaus-Dieter Scholz gleich zwei prominente Vertreter bei ihrem 104. Geburtstag an ihrer Seite hatte.

Bei Hochzeitsjubiläen halten es Stadt Hannover und Region gleich: Gratuliert von offizieller Seite wird jedem Paar, das es 65 Jahre miteinander geschafft hat. Die Zeiten mit Glückwunsch schon zu einer diamantenen Hochzeit sind lange vorbei.

Allein in der Stadt gibt es jährlich zwischen 600 und 650 Mal Altersjubiläen zu feiern und. 150 bis 200 Mal Ehejubiläen. Viel wichtiger als der obligate Blumenstrauß ist den meisten Senioren der persönliche Kontakt und die Möglichkeit, mit einem Bürgermeister oder stellvertretenden Regionspräsidenten zu plaudern. Für den „hohen Besuch“ mit ihren beiden Herren hatte sich auch Auguste Nettelmann extra fein gemacht.

Von Vera König