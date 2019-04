Hannover

Das wird ein Highlight des Jahres: Die erfolgreiche Party „ Glitterbox“ kommt am 11. Mai in den Kuppelsaal! Hannovers Partyszene kann sich auf 80 Tänzer und Dragqueens, tolle Disco- und Housemusik, eine riesige Drehbühne, LED-Lichter, Konfettikanonen und eine 15 Meter lange Bar freuen. Hitproduzent Mousse T. (52) hat seine Kontakte spielen lassen und die Party mit der Hannover Veranstaltungs GmbH nach Hannover gebracht: „Ich freue mich, dass wir diese die prestigeträchtige Veranstaltung Glitterbox nach Hannover holen konnten.“

Party setzt Maßstäbe

Die Party setze in der gesamten deutschen Klub- und Entertainmentlandschaft Maßstäbe. Auf Ibiza hatte die legendäre Reihe ihre Geburtsstunde, von da aus ging es weiter nach New York, London, Amsterdam – und jetzt auch nach Hannover. Die junge Tanzszene hat übrigens keine Exklusivrechte: Die Party ist offen für alle Altersgruppen und Gender, betonen die Veranstalter. „Wir wollen damit einen Leuchtturm für die Szene setzen,“ kündigt Mousse T. an. Er wird neben den DJs und Remixern Purple Disco Machine und den Shapeshifters an den Turntables stehen.

Feier im Kuppelsaal

Die Show steigt am 11. Mai ab 22 Uhr im Kuppelsaal. Die „Early Bird“ Tickets sind bereits ausverkauft – erwartet werden Gäste aus ganz Deutschland. Der Vorverkauf läuft seit Ende März und bietet Tickets für 24 Euro (plus Vorverkaufsgebühren). Tickets an der Abendkasse kosten 32 Euro

Von Kendra Rensing