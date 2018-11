Gleidingen

In Gleidingen (Laatzen) ist es am Montag zu einem schlimmen Arbeitsunfall gekommen. In einem Betrieb für Wandschalungen und Gerüste wurden zwei Angestellte schwer verletzt, als sie nach Angaben der Polizei von herabfallenden Stahlplatten getroffen wurden. Die Männer wurden in Krankenhäuser transportiert.

Zu dem Unglück kam es gegen 17.30 Uhr. Die schweren Stahl-Schalungen sollen sich auf einem Wagen befunden haben, der umgekippt sei. Dabei wurden die Arbeiter unter den Bauteilen begraben.

Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Nach NP-Informationen soll inzwischen auch die Gewerbeaufsicht am Unfallort eingetroffen sein.

Von bm