Glatteis in Hannover - Achtung auf den Straßen

Auch in Langenhagen war es am Abend spiegelglatt auf den Straßen und Gehwegen.© Dröse

Wetter

In Hannover sind die Straßen spiegelglatt. In den ersten zwei Stunden hat es laut Polizei bereits mehr als 200 Unfälle gegeben.

Hannover. Seit etwa 17.30 Uhr macht überfrierende Nässe die Straßen in und um Hannover zu echten Rutschpisten. Es hat zahlreiche Unfälle gegeben. Laut einer Polizeisprecherin kracht es "im Minutentakt". Bisher sind es vor allem Blechschäden.

Gehwege waren spiegelglatt. Foto: Dröse

Die Üstra und der Regiobus haben den Busverkehr eingestellt. Da ein Auto bei einem Unfall auf den Schienen landete, fuhren kurzfristig auch die Bahnen der Linie 8 nicht.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung rausgegeben, die noch bis 22 Uhr gelten soll. Es wird davor gewarnt das Haus zu verlassen.

Auch auf den Bürgersteigen ist Achtung angebracht. Fußgänger können nur noch über die Gehwege schlittern.

Die extreme Wetterlage soll auch am Sonntag noch anhalten. Dann soll es am Morgen auch schneien.

Zwischen Devese und Ihme Roloven hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt - er musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Aber er starb am Abend im Krankenhaus.

Die schnellsten Infos gibts (wie so häufig) über den Kurznachrichendienst Twitter - und dort zum Beispiel bei unwetteralarm:

In der Regionsleitstelle Hannover sind von 17 Uhr bis 21:30 Uhr etwa 550 Notrufe eingegangen. Die Glatteissituation in Stadt und Region hat zu zusätzlich 250 Rettungsdiensteinsätzen geführt, 130 in der Stadt und 120 Einsätze in der Region Hannover.

Zu den 21 Rettungswagen, die im Regelfall das Stadtgebiet rettungsdienstlich abdecken, wurden zusätzlich 5 Krankentransportwagen und 6 Rettungswagen der Feuerwehr Hannover in Dienst gestellt. Da die Beamten der Feuerwehr Hannover zu Notfallsanitäter ausgebildet sind, fahren die Löschfahrzeuge zu so genannten „First Responder“ Einsätzen, um auch hier eine flächendeckende medizinische Erstversorgung im Stadtgebiet sicherzustellen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter Unfall Hilfe (JUH) halten so genannte Schnelleinsatzgruppen (SEG) mit 22 Einsatzkräften und 11 Rettungsdienstfahrzeugen vor.

Hinzu kommen rund 150 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hannover, die bei Brandeinsätzen oder Technische Hilfeleistungen im Stadtgebiet für Unterstützung sorgen.

Überwiegend wurden Personen mit Prellungen und Frakturen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

In Misburg rutschte ein Fiat-Fahrer (70) gegen den Bordstein, kippte auf die Seite. Er wurde von der Feuerwehr befreit und leicht verletzt.