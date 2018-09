Hannover

Manchmal gehen Teller oder Stühle zu Bruch. Seltener werden Türen eingetreten. Regelmäßig sind Be­schimpfungen und Ge­schrei zu hören. Die Ge­walt in geschlossenen Altenheimen nimmt zu. Das hat Psychiatriekoordinator Uwe Blanke jetzt im städtischen Sozialausschuss berichtet.

Das Problem ist relativ neu und betrifft neben drei Einrichtungen in der Stadt (Heinemanhof, Hen­riettenstift, Anna-Meyberg-Haus) auch das Fachkrankenhaus Wahrendorff mit Hauptsitz Sehnde. Pflegekräfte be­obachten eine neue Klientel. Die Heime, so ihre Be­obachtung, würden zur Ab­schiebestation für psychisch Kranke. Sehr viele Bewohner leiden unter schwerer Demenz – und darunter sind auch Menschen, die durchaus jünger sind als 60 oder 65.

„Wir haben sofort da­rauf reagiert und eine Projektgruppe initiiert“, sagt Blanke. Anfang 2017 habe es die ersten vermehrten Hinweise gegeben. Jetzt sei man sich schon klar, was hilft – Deeskalation. In Kursen lernen Mitarbeiter, wie sie Bewohner beschwichtigen können. Das lindert das Problem, löst es aber nicht. Schließlich ist auch Gewalt untereinander an der Tagesordnung.

Zum Teil, so Blanke, seien die in den geschlossenen Heimen lebenden Menschen zuvor „nicht genug therapiert“ worden. Zu vorsichtig würden Me­dikamente verordnet.

Der Psychiatriekoordinator hat den Ausschuss auf eine Studie verwiesen. Drei Monate lang wurden bundesweit Gesundheitseinrichtungen erforscht. In dieser Zeit kam es zu 1250 Fällen von Aggression. 78 Prozent der Mitarbeiter berichteten, sie seien verbal angegriffen oder beschimpft worden. 44 Prozent hatten sogar schon tätliche Angriffe erlebt. Teilweise kam es unter den Bewohnern zu Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wie unberechenbar Demenzkranke werden können, hatte im Vorjahr ein Unglück im Pattenser Pflegeheim gezeigt. Einer der Bewohner (76) er­schlug eine 88-Jährige. Er kam in die Psychiatrie.

Von Vera König