Festnahme: Etwa 100 Fußball-Chaoten aus Hannover kamen vergangenen November in Gewahrsam. Beschwerden dagegen wurden jetzt abgelehnt.

© Dillenberg

Niederlage

Gewahrsam: 96-Chaoten scheitern vor Gericht

Fast 48 Stunden in den Zellen der Polizei an der Waterloostraße: Die 96-Chaoten, die im vergangenen Jahr vor einer geplanten Drittortauseinandersetzung in Hildesheim festgenommen wurden, und bis nach dem Derby in Braunschweig eingesperrt waren, sind mit ihren Beschwerden gegen die Maßnahme vor dem Oberlandesgericht Celle gescheitert.