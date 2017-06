Gesprengte Geldautomaten in der Filiale.

Blaulicht

Gesprengter Geldautomat in Langenhagen

Bei der Deutschen Bank auf der Walsroder Straße in Langenhagen hat es einen Einbruch gegeben. Es ist der dritte gesprengte Geldautomat in Hannover in wenigen Tagen.