Hannover

Nun ist es ja gerade sehr in Mode, vom Framing zu sprechen. Dem Framing in der Sprache. Da geht es vor allem um die sogenannten Subtexte, also Bedeutungen, die in beinahe jedem Wort mitschwingen, auch wenn wir das gar nicht wollen.

Der Klassiker: Fordere ich Sie dazu auf, jetzt nicht an einen rosafarbenen Elefanten zu denken, haben Sie auch schon dran gedacht. Oder die Pilotenausbildung: Bei dem Wort fühlen sich Männer eher angesprochen als Frauen, die durch das Wort „Pilot“ ausgeschlossen sind, es impliziert, dass keine Pilotinnen gesucht würden.

Verena Koll Quelle: Christian Behrens

Framing ist also etwas, womit sich Journalisten beschäftigen, weil die Sprache nun einmal ihr Arbeitsmittel ist. Framing ist aber auch etwas, das beispielsweise die Stadt Hannover als Thema aufgegriffen hat. Darum hat sie den Flyer „Für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ veröffentlicht. Damit will sie „alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht“ ansprechen, wie es Oberbürgermeister Stefan Schostok nennt. Das heißt: Frauen, Männer und alle, die nun im Personenstandsregister im sogenannten dritten Geschlecht aufgeführt sind.

Das führt zum Beispiel dazu, dass sich „der Ingenieur/die Ingenieurin“ verwandelt in: „der*die Ingenieur*in“. Mit dem Gender-Star. Der ist vorzulesen, heißt es in der Empfehlung, mit einer „kurzen Atempause“ an der Stelle des Sterns. Also: „Ingenieur-(atmen)-in“. Fühlte ich mich da als Ingenieurin angesprochen? Oder als Mann, der sich als Frau fühlt? Werden sie so nicht erst recht ausgegrenzt? So viele Fragen.

Wäre es nicht lebenswerter, wenn wir unverkrampfter, dafür aber respektvoll miteinander umgingen?

