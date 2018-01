Gericht bestätigt Bewährungsstrafe

Schöffengericht

Ein schrecklicher Unfall mit drei Todesopfern musste am Mittwoch zum zweiten Mal vor dem Amtsgericht Hannover verhandelt werden. Bei dem Unfall starb auch das 96-Talent Niklas Feierabend.

Hannover. Im ersten Prozess war Fahrer Alexander E. unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Strafe von 20 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Manfred Koch, Verteidiger des 23-Jährigen, hatte Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt. Das änderte aber nichts am Ausgang der Sache: Eine Amtsrichterin verurteilte Alexander E. am Mittwoch erneut zu 20 Monaten auf Bewährung. Zudem muss er jeweils 1500 Euro an die Eltern der drei Verstorbenen zahlen.

Passiert ist folgendes: Am 1. Mai 2016, gegen 5.45 Uhr, war es auf der K 226 zu dem Unfall gekommen. In den Stunden zuvor hatte Niklas Feierabend mit Freunden seinen 19. Geburtstag gefeiert, dabei wurde reichlich getrunken – auch von Alexander E. Am Morgen erklärte er sich dennoch bereit, einige Partygäste, unter ihnen Feierabend, nach Hause zu fahren. Anfangs saßen sogar sieben junge Leute im Auto, zwei von ihnen stiegen unterwegs aus – bis heute ist unklar, wer diese zwei waren.

Auf der Strecke zwischen Pattensen und Hiddesdorf verlor E. die Kontrolle über seinen Wagen, der Astra geriet ins Schlingern und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Niklas Feierabend, der auf der Rückbank saß, war sofort tot, ein junges Mädchen (18) und ein weiterer Freund (18) erlagen ebenfalls vor Ort ihren Verletzungen. Offenbar waren alle drei nicht angeschnallt. Fahrer Alexander E. wurde lebensgefährlich, der Beifahrer (heute 20) schwer verletzt. Wie eine Blutuntersuchung ergab, war E. zum Zeitpunkt des Unfalls volltrunken: Ärzte stellten einen Promillewert von 1,12 fest – damit war er absolut fahruntüchtig.

Vor Gericht räumte E. über seinen Verteidiger ein, dass er wohl gefahren sei, ebenso wie im ersten Verfahren. Er habe sich fahrtüchtig gefühlt. Seit dem Unfall leide er allerdings an einer Amnesie und könne sich an das Unglück selbst überhaupt nicht erinnern. Auch der Beifahrer erklärte erneut, dass er keine Erinnerung an den Unfallhergang habe.

Wie genau es dazu kam, dass der Astra ins Schlingern geriet, ist ungeklärt. Trotz eines technischen Gutachtens war es – mangels Zeugen – auch Mittwoch nicht möglich, den Auslöser für den Unfall festzustellen. Es seien verschiedene Szenarien möglich, so der Gutachter. Das Schöffengericht sah sich dennoch in der Lage, ein Urteil zu fällen: Ein nüchterner Fahrer sei in jedem Fall in der Lage gewesen, auf eine unvorhergesehene Situation angemessen zu reagieren. Mit 1,12 Promille hingegen sei Alexander E. im Zustand alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit gewesen und deswegen verantwortlich für den Unfall. Verteidiger Koch sagte, er könne der Argumentation nicht folgen: Wenn unklar sei, was die Unfallursache sei, dürfe man seinen Mandanten nicht verurteilen. Allerdings werde es schwer, E., der seit dem Unglück in psychotherapeutischer Behandlung ist, dazu zu bewegen, erneut Rechtsmittel einzulegen. Er sei schon sehr schwierig gewesen, ihn nach dem ersten Urteil von einer Revision zu überzeugen.

Von Inken Hägermann