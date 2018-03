Die Feuerwehr inspiziert die frühere Landesfrauenklinik.© Heidrich

Herrenhausen

Geplatzte Fernwärmeleitung löst Feuerwehr-Einsatz aus

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Einsatz an der früheren Frauenklinik in der Nordstadt gerufen worden. Später stellte sich allerdings heraus, dass eine geplatzte Fernwärmeleitung für die Rauchentwicklung verantwortlich war.