Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Mann, der Mitte April am Hauptbahnhof einen Rucksack mit Wertgegenständen gestohlen hat. In dem Rucksack befanden sich ein Notebook, eine Digitalkamera und eine Action-Cam im Wert von insgesamt 1800 Euro befanden. Ein Reisender hatte das Gepäckstück vor dem Café Kaffeemühle im Hauptbahnhof abgestellt, als der Dieb es am 15. April gegen 6.30 Uhr entwendete.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl auf. Der Tatverdächtige ist ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann und zirka 1.80 Meter groß. Er trug eine Basecap mit der Aufschrift „NY“. Nach der Tat ging der Mann zum Gleis 1 und fuhr mit der S1 in Richtung Haste.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter (0511) 30365 0 entgegen.

