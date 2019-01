HANNOVER

Rund zwei Jahre nach dem Fund einer Männerleiche im See des Georgengartens hat die Polizei die Identität des Mannes nun geklärt: Bei dem Toten, der am ersten Weihnachtstag 2016 tot aus dem Georgengarten geborgen wurde, handelt es sich nach Polizeiangaben vom Dienstag um einen 46 Jahre alten Mann aus Polen. Der Mann hatte zum damaligen Zeitpunkt keinen Wohnsitz in Deutschland. Die Identität des Polen zu ermitteln, hatte sich wegen als aufwendig erwiesen, da die Polizei erst seine Familie des Mannes in dessen Heimatland ausfindig machen musste:

2016 hatte die Polizei ein Foto des 46-Jährigen auf ihrer Seite ins Internet gestellt, woraufhin ein Hinweis einging, dass es sich bei dem Toten um den nun identifizierten Polen handeln könnte. Mit Hilfe dieses Zeugen ermittelte die Polizei dann die Familie des Mannes in dessen Heimatland, besorgte sich DNA-Material und ließ es über das Bundeskriminalamt ans Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen schicken. Dort wurde es mit Proben an der Leiche des Mannes schließlich verglichen.

Der Pole war am 25.Dezember 2016 gegen 8.45 Uhr von einem Passanten am Ufer des Sees im Georgengarten in der Nähe des „Leibniz Tempels“ entdeckt worden. Die Kriminalpolizei hatte damals keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Warum der Mann damals in den See gefallen ist, bleibt demnach unklar.

Von Andreas Voigt