Hannover

Sie arbeiten den ganzen Tag mit sehr viel Geld – sie selbst bekommen davon aus ihrer Sicht aber zu wenig ab. Deswegen sind Geldzähler und Fahrer von Geldtransportern am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Auch in Hannover fielen laut der Gewerkschaft Verdi Touren aus, stattdessen zogen etwa 150 Arbeiter bei einer Kundgebung durch die City. Einige Banken bekamen so kein frisches Geld. Die Tageseinnahmen bei Supermärkten und im Einzelhandel konnten nicht abgeholt werden. Womöglich könnte der Streik noch bis Freitag fortgesetzt werden. Dies steht bislang aber noch nicht fest.

„Geldautomaten, die nach dem Jahreswechsel vielfach leer sind, können nicht neu befüllt werden“, sagt Verdi-Landesfachbereichsleiterin Ute Gottschaar. Statt rund 25 Fahrten seien nach ihren Angaben am Mittwochmorgen nur maximal ein bis fünf Touren gefahren worden. Doch sind die Geldautomaten in Hannover bald wirklich leer? Die Sparkasse und die Hannoversche Volksbank widersprechen. Beide Banken würden auch weiterhin vom Unternehmen Wertelogistik mit Bargeld versorgt. „Es ist genug da“, sagt Sparkassen-Pressereferentin Dagmar Lietz.

Geschäfte werden Geld nicht los

Auch der Arbeitgeberverband von der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) hält die Sorgen für unbegründet. „Flächendeckend halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen“, sagt Sprecherin Silke Wollmann. Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft betont, dass es bei den Einzelhändlern in der City keine Engpässe gebe. Allerdings könnten einige der Geschäfte ihr Geld nicht loswerden. „Es wird teilweise bis zu zweimal am Tag das Geld abgeholt, um es einzuzahlen und in Sicherheit zu bringen.“ Auch Hans-Joachim Rambo vom Handelsverband Niedersachsen/ Bremen hätten bislang keine Klagen erreicht.

Zur Galerie Kundgebung von Geldtransportfahrern in Hannover

Verdi-Verhandlungsleiter Arno Peukes glaubt indes, dass der bundesweite Streik den BDGW mehr treffe, als er zugebe. „Die Arbeitgeber haben bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Wir wollen aber auch nicht, dass die Geldversorgung zusammenbricht“, sagte er auf der Kundgebung in Hannover auf dem Georgsplatz neben der Norddeutschen Landesbank. Verdi fordert für die 12.000 Beschäftigten in der Branche eine Erhöhung um 1,50 Euro für zwei Jahre sowie die Angleichung der Löhne in den neuen Bundesländern. Nach Angaben von Verdi lägen die Gehälter im Westen bei 2200 bis 2900 Euro.

Fahrer tragen hohes Risiko

„Jeder Busfahrer verdient mehr“, ärgert sich Fahrer Georg Rosenfeld. Er und seine Kollegen trügen eine hohe Verantwortung. „Schließlich schieben wir Millionen umher.“ Peter Hanasch aus Varel betont, dass der Job überdies nicht ungefährlich sei. „Wir tragen ein hohes Risiko, es gibt viele Überfälle.“ In anderen Ländern erhielten die oftmals bewaffneten Fahrer von Geldtransportern deutlich mehr Geld. „Ich will nicht nur eine Nummer sein. Wir müssen zeigen, dass wir es wert sind“, betont Tayfun Arslan. Wie zumeist auch der Inhalt in ihren Geldtransportern.

Von Sascha Priesemann