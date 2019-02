Hannover

Die hinter dem Diebstahl vermutete Bande ist weiterhin auf freiem Fuß. Die Ermittlungen des LKA dauern an, sagte XX Eichler, Sprecher der Behörde bei der Vorstellung der Geräte am Dienstag. „Wir haben jemanden im Focus“, sagte er, wollte genaueres aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erläutern.

Beute in mehreren Paketen verstaut

Die Beute war in mehreren Paketen verstaut, die der Zoll vergangene Woche an dem Frankfurter Flughafen abfing. Laut LKA befanden sich in den Paketen jedoch nicht nur die Geräte aus Hannover, sondern auch Endoskope, die in Bielefeld entwenden worden waren. Die Beute sollte ins nicht-europäische Ausland geschmuggelt werden. Endoskope kommen unter anderem bei Magen- und Darmspiegelungen zum Einsatz. Vermutlich wollten sie die Täter zu diesem Einsatz auch weiterverkaufen.

Erleichterung am Siloah-Klinikum

Nach dem Diebstahl der Endoskope vor rund zwei Wochen hatten die LKA-Fahnder verschiedene Behörden und Unternehmen sensibilisiert. Diese Taktik zahlte sich aus – das LKA selbst spricht von einem großen Fahndungserfolg. Auch am Siloah-Klinikum ist man erleichtert. „Wir hatten keine große Hoffnung, die Geräte wieder zu sehen, weil uns ein anderer Fahndungserfolg bislang nicht bekannt ist“, sagte Professor Ahmed Madisch, Chefarzt der Gastroenterologie im Siloah.

Hersteller Olympus half mit Leihgeräten

Der Diebstahl hatte das Klinikum hart getroffen. „Wir hatten zwar schon von anderen Einrichtungen gehört, die bestohlen wurden. Als es dann uns traf, war das aber ein Schock“, so Madisch, der selbst anwesend war, als der Diebstahl auffiel: „Die leitende Schwester teilte mir mit, dass die Geräte weg sind. Ich musste dreimal nachfragen, bis ich das glauben konnte“, schildert er. Die Endoskope wurden dringend benötigt: Allein am besagten Tag standen noch 60 Untersuchungen an. Im Verbund „ Klinikum Region Hannover“ konnte das Siloah glücklicherweise auf Ersatz-Geräte aus anderen Kliniken zurückgreifen. Auch der Hersteller Olympus half leihweise mit Endoskopen aus. Mit „holprigen Betrieb“ überbrückte man den Verlust zunächst.

Bis die gestohlenen Endoskope nun wieder ins Siloah zurückkommen, wird es aber noch ein paar Tage dauern. Zunächst müssen sie sachgerecht verpackt und dann vom Hersteller Olympus auf durchgecheckt werden. Im Laufe der Woche will das LKA die Geräte dem Siloah übergeben.

Dort will man künftig noch besser auf die hauseigenen Endoskope aufpassen. „Wir haben bereits ein gutes Sicherheitskonzept, werden es in Absprache mit den Behörden aber noch einmal optimieren“, kündigte der Geschäftsführender Direktor Michael Schmitt an. Weiterhin wolle man an jedem Tag für Besucher eine offene Tür haben, betonte er. Zur Erklärung: An einem besucherstarken Sonntagnachmittag hatten die Diebe, offenbar verkleidet als Handwerker, zugeschlagen.

Suche nach Tätern läuft weiter

Die Suche nach den Täter läuft derweil weiter. Und auch die Serie von Raubzügen durch Kliniken wurde mit der Sicherstellung nicht beendet. Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte in einer Klinik in Göttingen zu und erbeuteten Geräte im Wert von mindestens 100 000 Euro. Am Wochenende davor war ein Krankenhaus in Bremerhaven Ziel von Dieben, die Geräte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro wegschafften.

Laut Bundeskriminalamt werden seit 2015 immer mehr hochwertige medizinische Geräte gestohlen. Mehr als 28 Millionen Euro Schaden seien so schon entstanden. Die Apparate landen laut Polizei über Zwischenhändler wieder bei Anbietern in Deutschland und Europa, die sie dann weiterverkaufen.

Von Simon Polreich