Gehbehinderten-Dreirad geklaut

Empelde

Gemein: Das Gehbehinderten-Dreirad eines 67-Jährigen stahlen Unbekannte in Empelde am Samstagnachmittag. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hannover. Das blaue Dreirad der Marke Pfau Tec war nach Polizeiangaben ordnungsgemäß gesichert. Der Eigentümer hatte es an Stadtbahnwendeschleife in Empelde abgestellt. Die Tatzeit grenzt die Polizei auf Samstag, zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ein. Zeugen, die dieses auffällige Rad am 13. Januar in Empelde gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon 05109 5170 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Simon Polreich