STURMFOLGEN: Der Berggarten in Herrenhausen bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen.© Rainer_Droese

Wetter

Gefahr von Orkanböen in Hannover

Am besten gar nicht vor die Tür gehen: Am Donnerstag soll der Frühjahrssturm Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Für Hannover hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung mit schweren Sturmböen ab mittags und sogar Orkanböen am Abend herausgegeben. Dazu kommen Regenschauer und Gewitter.