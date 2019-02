HANNOVER

Die erste Verurteilung erlebte Detlev G. (68) 1971. Damals begann der notorische Betrüger seine Delinquenten-Laufbahn. Es folgten zig Verurteilungen. Er saß 35 Jahre im Gefängnis. Am Donnerstag gab es einen Nachschlag. Amtsrichterin Monika Pinski verurteilte Detlev G. wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 24 Fällen zu drei Jahren Haft.

Der Angeklagte hatte als „Staubsauger-Vertreter“ Leute über den Tisch gezogen. Ob in Lehrte, Langenhagen, Ronnenberg, Laatzen oder Hannover: Mal überzeugte er die Leute an der Haustür, dass sie eine neue Saugbürste oder Schlauch bräuchten, mal „verkaufte“ er Filterbeutel. Dabei wirkte er so überzeugend, dass die ahnungslosen Opfer ihm Vorkasse gewährten. Und weil die Gelegenheit so günstig war, ließ Detlev G. in einigen Fällen auch noch Geldbörsen und Schmuck mitgehen. Schaden: 5800 Euro. Wegen ähnlicher Delikte war er im Januar 2019 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Seine Touren machte der Oldie-Gangster vom 3. August bis 18. September 2018. Richterin Pinski war fassungslos. „Sie sind täglich losgegangen, manchmal im Stundentakt. Wofür?“ Detlev G. erklärte, dass er ein Hotel bezahlen musste. Schließlich wolle er nicht bei Rumänen wohnen, die ihn ständig beklauten. Die Richterin konnte aber keine Reue bei dem geständigen Senior-Betrüger erkennen. Auf die Frage, wie er sich denn sein weiteres Leben vorstelle, meinte der 68-Jährige ausweichend: „Es geht nicht mehr so, kann nicht mehr so rumlaufen.“ Soll heißen, er werde keine „Haustür-Geschäfte“ mehr machen, weil er nicht so gut zu Fuß sei.

Angesichts der vielen Haftstrafen meinte Monika Pinski: „Welche guten Worte soll ich denn bei den Schöffen für Sie einlegen?“ Die Antwort: „Weiß ich nicht.“ „Zumindest sind Sie ehrlich“, erwiderte die Richterin.

Ihr gegenüber saß ein ehemaliger Kollege. Richter a. D. Jochen Siecken verteidigte den Angeklagten. Und im Plädoyer kam der Richter in ihm durch: „Es ist schwierig, bei diesem Angeklagten irgendetwas Positives anzuführen.“ Detlev G. habe Knast verdient, gar keine Frage. Doch der Mann könne mit seiner Freiheit nichts anfangen. Und müsse man ihn nicht vor sich selber schützen, stellte Siechen als rhetorische Frage in den Raum.

Am Ende entschuldigte sich Senior für seine Taten. „Wenn ich wieder rauskomme, werde ich betreutes Wohnen machen.“ Zumindest hätte der gebrechliche Verbrecher dann nicht mehr so einen weiten Weg zu neuen Opfern.

Von Thomas Nagel