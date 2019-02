HANNOVER

Die Schwurgerichtskammer hat Florian W. (24) am Dienstag wegen versuchten Totschlags zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen seiner Alkoholkrankheit wurde dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zugestanden. Er wird jetzt in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Am 8. Juni 2018 hatte Florian W. einen Mann mit einer Astschere niedergestreckt. Eigentlich sollte es in dem Kleingartenverein Tannenkamp (Ledeburg) eine entspannte Grill-Party werden. „Aber die Stimmung war schwierig, warum auch immer“, stellte Richter Wolfgang Rosenbusch fest. Das Gericht meint, dass der Angeklagte Streit gesucht habe. So kam es zum Kampf zwischen dem Angeklagten und seinem Opfer (42). Beide Männer waren betrunken. „Wir haben keine Hinweise darauf, dass der Stich mit der Astschere von Notwehr gedeckt ist“, so Rosenbusch. Die Verletzung sei lebensgefährlich gewesen. Der Angeklagte hatte anscheinend Probleme, das Urteil zu akzeptieren. „Finden Sie das komisch?“, fragte der Richter den jungen Mann während der Urteilsverkündung. Antwort: „Ja.“

Das Urteil lässt W. trotzdem alle Chancen. Akzeptiert er die Strafe kann er sofort eine Entziehungskur beginnen. Besteht er den etwa zweijährigen Maßregelvollzug, gilt die Strafe als verbüßt. Allerdings hat er noch zwei Bewährungsstrafe offen. Ob sie widerrufen werden, ist derzeit offen. Und es gibt auch noch zwei offene Verfahren. Und eigentlich geht es immer um das Gleiche bei Florian W.: Alkohol und Gewalt.

Von Thomas Nagel