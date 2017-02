Hannover, Food-Serie, Senf (Foto Frank Wilde)© Frank Wilde

| Andreas Körlin

Gericht

Gefährliche Körperverletzung mit Senf

Tatort Linden-Nord: Ein 36-Jähriger griff in der Limmerstraße eine junge Frau an, die in Linden durch Schreianfälle und laute Selbstgespräche bekannt ist- mit Senf. Ein Fall für das Amtsgericht.