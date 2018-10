Hannover

Die Gedenkstätte Ahlem bei Hannover zeigt vom 5. Oktober an eine Ausstellung mit dem Titel „Unter uns? Sinti in Ostfriesland und Leer“. Sie solle einen Beitrag dazu leisten, Vorurteile und Hass in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Volksgruppen der Sinti und Roma abzubauen, wie die Region Hannover mitteilte. Sinti aus Ostfriesland und Leer hätten intensiv an der Schau mitgearbeitet und erzählten darin ihre Geschichte.

Auch heute noch kämpften vielerorts Sinti und Roma für gesellschaftliche Anerkennung, hieß es. Bilder, Objekte und Schriftstücke zeichneten die Entwicklungen zwischen Mehrheit und Minderheit seit 1945 nach. Zeitzeugeninterviews machten die Stimmen der von Ausgrenzung oder Diskriminierung Betroffenen hörbar. Die Schau ist bis zum 6. Dezember zu sehen.

In der NS-Rassenideologie wurden Sinti und Roma unter dem Sammelbegriff „Zigeuner“ als „fremdrassig, volksschädlich, arbeitsscheu und asozial“ bezeichnet und kriminalisiert. Bis zu 500.000 Sinti und Roma fielen dem Völkermord der Nazis zum Opfer. Überlebende kämpften nach 1945 lange Zeit vergeblich um Anerkennung als Opfer und finanzielle Wiedergutmachung. Erst in den 1980er-Jahren erkannte die Bundesrepublik den Völkermord an.

Von dpa