Gedenkstätte Ahlem: Mit der Zeitzeugin in die Vergangenheit

Meine Stadt Virtuelle Führung - Gedenkstätte Ahlem: Mit der Zeitzeugin in die Vergangenheit Ihre Erinnerung ist noch lebendig: Zeitzeugin Ruth Gröne sah, wie ihr Vater 1945 von den Nazis aus Ahlem in ein KZ gebracht wurde. Ihre persönlichen Erinnerungen können Besucher der Gedenkstätte Ahlem ab sofort bei einer virtuellen Führung erfahren.

Blick zurück: Ruth Gröne mit einem Mediaguide in der Ausstellung der Gedenkstätte Ahlem. Die Zeitzeugin erzählt in Videoclips Besuchern ihre persönliche Erinnerung an den Abtransport ihres jüdischen Vaters. Quelle: Moritz Frankenberg