Feuerwehr

Gas-Alarm im Üstra-Servicecenter

Feuerwehreinsatz in der City: 15 Besucher im Üstra-Servicecenter am Platz der Weltausstellung haben am Donnerstag Nachmittag über Augenreizungen und Schwindel geklagt. Die Ursache bleibt rätselhaft.