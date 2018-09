GARBSEN

Verkehrsunfall mit Kind: Gegen 7.45 Uhr ist ein zehn Jahre altes Mädchen beim Überqueren der Straßen Planetenring in Garbsen mit einem VW-Polo einer 49 Jahre alten Frau am Steuer zusammen gestoßen. Das Mädchen wurde dabei schwer am Kopf verletzt, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe für die Zehnjährige aber nicht. Das Mädchen trug laut Polizei keinen Sturzhelm.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte das Mädchen das für sie geltende Rotlicht missachtet als sie vom Fahrradweg entlang der Straße Auf dem Hasenberge über den Planetenring fahren wollte. Der aus Sicht der Radfahrerin von rechts kommende Polo konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – und stieß mit der Zahnjährigen zusammen, so die Polizei weiter. Die Schülerin sei zu Boden geschleudert worden, habe sich dabei die Kopfverletzungen zugezogen und sei dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls machen können, sich zu melden unter Telefon 0511 109 1888.

Von Andreas Voigt