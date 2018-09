Garbsen

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hannover den mutmaßlichen Angehörigen einer Diebesbande. In Garbsen hatten die Täter in der Nacht zum 24. Juli 2018 von einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße einen Mercedes-Sprinter entwendet.

Nach Angaben der Polizei vom Montag hatten Beamte das Fahrzeug am Dienstag, 24. Juli, gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn 13 bei Marsdorf in der Nähe von Dresden (Sachsen) entdeckt, hielten den Wagen an und nahmen den 35-jährigen Fahrer vorläufig fest. Aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge besteht der konkrete Verdacht, dass der festgenommene und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzende Mann mit großer Wahrscheinlichkeit als Teil einer Bande agierte. Ergänzende Ermittlungen ergaben, dass sich der Fahrer in der Raststätte „Rüblingsheide“ an der BAB 13 mit einem unbekannten Mann getroffen hatte, der mutmaßlich ebenfalls an der Tat beteiligt war.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei Hannover

Die Beamten der Ermittlungsgruppe „Kraftfahrzeug“ der Polizeidirektion Hannover konnten in der Raststätte ein Bild des unbekannten Mannes sichern. Damit fahnden sie jetzt auch öffentlich nach ihm.

Wer Hinweise zu der Person auf dem Foto geben kann, sollte sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11/1 09 55 55 in Verbindung setzen.

Von bm