Im Garbsener Stadtteil Auf der Horst hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet: An der Ecke von Saturnring und Auf der Horst sind gegen 7.15 Uhr ein Auto und ein mit Kindern besetzter Bus zusammengestoßen.

Bei dem Zusammenstoß in Garbsen bei Hannover sind vier Menschen schwer verletzt worden. Weitere zwölf Kinder wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen nach Angaben einer Polizeisprecherin leicht verletzt. Unfallverursacher war ein 22-jähriger Autofahrer. Er krachte beim Überholen an einer Kreuzung frontal in den entgegen kommenden Schulbus.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem mit Schulkindern besetzten Linienbus im Garbsener Stadtteil Auf der Horst ist ein Kind schwerst verletzt worden.

Der junge Mann und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt, ebenso zwei Kinder in dem Bus. Der 44 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei etwa 30 Kinder in dem Schulbus. An der Unfallstelle waren zahlreiche Helfer im Einsatz.

