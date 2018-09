In jeder Grundschulklasse befinden sich ein bis zwei Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt sind. Für Grundschulen in Hannover bietet die Hilfsorganisation Violetta nun ein Präventionsprojekt an, um die Mädchen und Jungen zu schützen. Doch das Angebot wird nicht angenommen, den Lehrkräften fehlt die Zeit dafür.