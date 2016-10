Blaulicht

Er ging, so die bisherigen Erkenntnisse, bei Rot über die Ampel.

Hannover. Gestern Abend gegen 19:00 Uhr, ist ein 36-jähriger Fußgänger an der Herrenhäuser Straße von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die Herrenhäuser Straße in Höhe Berggarten trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel in Richtung der Herrenhäuser Gärten gequert.

Dabei übersah er offenbar eine 38-Jährige Golf-Fahrerin, die auf der Herrenhäuser Straße aus seiner Sicht von rechts kommend in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Sie konnte den Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwer verletzt wurde, nicht mehr verhindern.

Der 36-Jährige wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht

ots