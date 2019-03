HANNOVER

Markus V. (27) hatte eine steile Karriere als Fußball-Profi vor sich. Als diese Träume platzten, wurde er zum Betrüger. Am Freitag legte er im Landgericht ein Geständnis ab. Das war die Voraussetzung für einen Deal mit dem Gericht. Der Fußballer muss jetzt mit einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren rechnen. Darin sind dann auch zwei weitere Vorstrafen wegen gewerbsmäßigen Betruges enthalten.

Markus V. legte eine Lebensbeichte ab. Zuerst sprach sein Anwalt Marco Neumann: „Er setzte alles auf die Karte Profifußball. Das hat nicht funktioniert. Es gab keinen Plan B.“ Dann erzählte der Stürmer, wie er mit 15 Jahren ins Fußball-Internat nach Hamburg kam, vorher hatte er in der 96-Jugend gespielt. „Ich wurde zur Unselbstständigkeit erzogen. Das normale Leben kannte ich nicht.“ Und der Junge, der Fußball-Star Marco Reuss ähnelt, hatte großes Talent. Trainierte als 18-Jähriger bei den Profis von Eintracht Braunschweig mit. Markus V. wohnte mit Fußball-Nationalspieler Karim Bellarabi (28, Bayer Leverkusen) in einer Wohnung. „Da sieht man, dass das auch anders hätte ausgehen können“, sagt er.

Überweisungsträger gefälscht

Dann ereilte ihn mit 20 Jahren ein Bänderriss, und der Angeklagte wechselte zum Amateurclub TSV Völpke ( Sachsen-Anhalt). Das sei ein Fehler gewesen. Dort habe er aber gutes Geld verdient und einen Dienstwagen vom Sponsor bekommen. Doch der Weg zurück in den Profisport gelang ihm nicht mehr. „2014 ging es steil bergab“, resümierte der junge Mann. Spätestens in diesem Moment war Markus V. klar, dass es mit der erhofften Profi-Karriere nichts mehr wird. Da spielte er bei den Sportfreunden Ricklingen. Gescheitert an seinem Lebenstraum – mit Anfang 20.

„Da lernte ich plötzlich die Schattenseiten kennen“, sagt er. Auf einem waren keine Berater mehr um ihn herum, keine Betreuer irgendeines Vereins. Was für andere Menschen normal ist, zum Beispiel eine Wohnung einzurichten, das konnte Markus V. nicht. Und er hatte keinen Beruf. „Ich habe vom Amt gelebt“, sagt er. Vom Sportstar zum Sozialfall.

Doch die hohen Ansprüche blieben. So kam er mit seiner damaligen Freundin auf eine fatale Idee. Die Freundin arbeitete in einer Versicherung, fotografierte die Verträge von Kunden. Markus V. fälschte Überweisungsträger. Pro Überweisung nahm sie bis zu 4000 Euro ein. Es folgte die erste Verurteilung in 19 Fällen, Gefängnis. In der Berufung vor dem Landgericht Hannover bekommt Markus V. zwei Jahre Haft auf Bewährung. Sozusagen ein Siegtreffer in der Verlängerung.

74 Tore in einer Saison

Doch kurz danach liegt eine weitere Anklage vor. Weitere 42 Fälle mit gefälschten Überweisungsträgern sind aufgeploppt. Der Amtsrichter reicht die Anklage ans Landgericht weiter, dort liegt sie etwa drei Jahre. Derweil setzt sich der sportliche Abstieg des Talents fort. Stern Misburg, Inter Burgdorf lauten die nächste Stationen. In der Saison 2017/18 spielte der Stürmer für den SV Dedensen (1. Kreisklasse). In einer Saison erzielt er 74 Tore. Damit kommt er in die Endausscheidung für den erfolgreichsten DFB-Amateursportler. Als ein Fernsehteam anreist, um ihn zu filmen, klicken im Oktober 2018 die Handschellen.

Zum ersten Mal muss Markus V. in Haft. Er hatte einen Kreditbetrug abgezogen. Mit gefälschten Dokumenten erschwindelte er mit Hilfe von dubiosen Hintermännern zwei Kredite in Höhe von 30 000 Euro und 58 000 Euro.

Zwei Wochen vor seiner Verhaftung sprach Markus V. im FIFA-Talk des Sport-Buzzers, dass er in jedem Fall weiter im Fußball tätig sein will. Unbeschwert plaudert er über verpasste Karriere-Chancen, das gute Klima beim SV Dedensen ( Seelze). Sein Trainer kündigte im Gericht an, dass der Verein zu Markus V. stehe und ihm helfen werde. Zum Beispiel mit einer Ausbildung. So erfährt das einstige Supertalent in seiner schwärzesten Stunde, das Fußball mehr ist als Ruhm und Geld.

Von Thomas Nagel