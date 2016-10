ENGAGIERT: Schauspielerin und Ärztin Maria Furtwängler wird ausgezeichnet, weil sie Gewalt gegen Kindern den Kampf ansagt.© Philipp Schulze

| Vera König

Kriminalität

Furtwänglers Ring gestohlen

Am Montagabend, 31. Oktober, will Presseclub-Chef Jürgen Köster die renommierte Schauspielerin Maria Furtwängler mit dem Leibniz-Ring auszeichnen. Doch vielleicht steht er bei der großen Gala mit leeren Händen da: Einbrecher haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch den für die „Tatort“-Kommissarin bestimmten Ring gestohlen.