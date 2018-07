Hannover

Immer weniger Studierende in Hannover leben von Bafög, immer mehr arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Diese Erkenntnisse liefert die bundesweite Sozialerhebung »Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland“. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) hat die regionale Auswertung für Hannover erstellt.

„Mit einem durchschnittlichen Einkommen von 930 Euro im Monat stehen die Studierenden, was ihre finanzielle Situation angeht, auf den ersten Blick gut da“ sagt Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks. Doch nach wie vor hänge ein Studium vom Geldbeutel ab. „Das finden wir nicht tragbar und plädieren für ein Mehr an öffentlicher Förderung – im Wohnungsbau, wie auch bei der Ausbildungsfinanzierung.“

Im Wintersemester 2015/16 waren an den Hannovers Hochschulen gut 45 000 Studierende eingeschrieben. Zehn Prozent kommen aus dem Ausland. Etwa drei Viertel der Studierenden sind an einer Uni eingeschrieben, ein Viertel an einer Fachhochschule.

54 Prozent der Studierenden sind männlich, an der Leibniz Universität sind es sogar 60 Prozent. Sie sind durchschnittlich 24,2 Jahre alt und damit ein halbes Jahr jünger als im Bundesdurchschnitt. Fünf Prozent sind verheiratet, fünf Prozent haben mindestens ein Kind.

Das Durchschnittseinkommen liegt bei 930 Euro im Monat – und damit höher als im restlichen Niedersachsen (881 Euro) und im Bund (918 Euro). Mit Bafög gefördert wurden 21 Prozent. Im Vergleich zu 2012 sind das 9 Prozentpunkte weniger. Um ihr Studium zu finanzieren, arbeiten 70 Prozent sieben Stunden die Woche, entweder als Hilfskraft oder in Kneipen, Büros und Fabriken. Im studentischen Haushalt ist die Miete der größte Ausgabenposten – im Durchschnitt fallen 326 Euro monatlich an und 170 Euro fürs Essen.

Am häufigsten leben Studierende in einer WG (35 Prozent). Jeweils ein Fünftel lebt gemeinsam mit dem Partner und mindestens einem Kind in einer Wohnung (21 Prozent), allein in einer Wohnung (19 Prozent) oder bei den Eltern (18 Prozent). Sechs Prozent leben in einem Studentenwohnheim.

Der Zeitaufwand liegt im Durchschnitt bei 33 Stunden pro Woche für studienbezogene Aktivitäten, 16 Stunden für Lehrveranstaltungen und 17 Stunden fürs Selbststudium. Der studienbezogene Zeitaufwand ist geringer als in den Vorjahren (jeweils 38 Stunden), was einem bundesweiten Trend entspricht.

70 Prozent der Studierenden essen mindestens einmal pro Woche in einer Mensa Mittag. 37 Prozent nehmen mindestens drei Mensa-Mittagsmahlzeiten zu sich, weil es Zeit und Geld spart. Damit ist die Zahl der Stammgäste, entgegen dem Bundestrend, um drei Prozentpunkte gestiegen.

Von Vera König