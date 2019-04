HANNOVER

Die Eckpavillons des französischen Architekten Charles-Louis Remy de la Fosse in der Flucht der Allee im Großen Garten wurden einst geschaffen, damit Herzog Georg Ludwig – der spätere Georg I. und König von England – von seinem Schloss Herrenhausen aus sehen konnte, wo die Herrenhäuser Gärten endeten. Beide Tempel, gebaut im Jahr 1706, existieren noch heute und müssen nun umfänglich saniert werden – für zusammen gut eine Million Euro.

Holzfäule im Dachgebälk –Tempel war schon einsturzgefährdet

„Bauuntersuchungen haben größere Schäden an beiden Pavillons festgestellt“, sagt Gartendirektor Ronald Clark. Insbesondere der Pavillon im Südwesten sei in Mitleidenschaft gezogen durch Holzfäule im Dachgebälk und Feuchtigkeit – der Pavillon war sogar einsturzgefährdet. Inzwischen wurde die Decke aber abgesichert, „um die zerbrechliche Putzoberflächen mit den kunsthistorisch wertvollen Malereien am Deckengewölbe zu schützen“, so Clark.

VORUNTERSUCHUNG: Gartendirektor Ronald Clark zeigt die Stelle der Außenverkleidung des südöstlichen Tempels, die die Stadt hat öffnen lassen, um sich ein Bild vom baulichen Zustand des Pavillons machen zu können. Quelle: Wilde

Der lädierte Pavillon im Südwesten des Großen Gartens war 1752 abgebrannt und in Massivbauweise wieder errichtet, 1849 schließlich wurde er grundlegend Instand gesetzt – nach Vorschlägen des hannoverschen Baumeisters Georg Ludwig Friedrich Laves. Später gab es noch eine Überarbeitung der Innenbemalung 1937 und 1955, Ende der 1970er wurde der Pavillon dann noch einmal umfangreich saniert.

Dritte Tempelüberarbeitung beginnt in diesem Jahr

SCHADHAFT: Im südöstlichen Tempel muss die labile Putzoberfläche mit den kunsthistorisch wertvollen Malereien am Deckengewölbe überarbeitet werden. Quelle: Wilde

Nun steht also die dritte Überarbeitung an, die Stadt will damit in diesem Jahr beginnen, aktuell laufen die Ausschreibungen. Ausgebessert werden defekte Stellen im Natursteinsockel, die Hohlstellen werden neu verputzt, Risse und Löcher beseitigt. Dazu die geschädigten Hölzer im Dach entfernt, die Büsten retuschiert, Konsolen und Bänke bearbeitet. Gesamtkosten: rund 600 000.

WIRD AUSGEBESSERT: An der Außenfassade blättert der Putz. Quelle: Wilde

Im nächsten Jahr dann widmet sich die Stadt dann der Aufarbeitung des Remy de la Fosse-Tempels, der noch aus dem Originalholz von 1706 besteht, also gut 300 Jahre alt ist. Auch dort wird der Natursteinsockel ausgebessert, das Kupferblech auf dem Dach ausgebessert, dazu lässt die Stadt eine fehlende Büste nachbauen und aufstellen, defekte oder fehlende Holzteile der Außenwandbekleidung ersetzen. Für diese Maßnahmen hat die Stadt gut 400 000 Euro veranschlagt.

Von Andreas Voigt