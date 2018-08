Hannover

Ihre Ermittlungen in der Sache hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile eingestellt. Und doch hat der tödliche Unfall, bei dem im August 2017 ein Mann im Maschpark vom Ast einer Kastanie erschlagen wurde, Konsequenzen. Die Stadt stockt massiv die Zahl der mit der Kontrolle von Bäumen betrauten Mitarbeiter auf. 68 zusätzlich sind im Stellenplan für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Insgesamt soll es nach Vorstellungen der Verwaltung 832 neue Stellen geben. Rund 22 Millionen Euro wird das kosten.

Die Wünsche der verschiedenen Dezernate gingen noch deutlich darüber hinaus. Sie hatten Anträge für 1311 neue Stellen eingereicht. Das allerdings hätte das Ziel des ausgeglichenen Haushaltes in Gefahr gebracht, den die Stadt schaffen will.

Viele Stellen wegen Flüchtlingen und Obdachlosen

„Wir wollten verhindern, dass wir in ein neues Haushaltskonsolidierungspaket reinrutschen“, berichtete Personaldezernentin Rita Maria Rzyski am Mittwoch im Personalausschuss des Rates. Deshalb habe man in der Dezernentenrunde „intensive Diskussionen“ geführt und „Lösungen gefunden“.

Deutlich schlagen sich auch die Integration, Betreuung sowie Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen im Stellenplan nieder. Fast 80 neue Stellen sind dafür insgesamt vorgesehen, weitere 21,5 wegen gestiegener Fallzahlen in Sachen Ausländerangelegenheiten, zusätzliche zehn auch für Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Für den städtischen Ordnungsdienst sind 52 neue Stellen vorgesehen, für den Ausbau der Kita- und Krippenbetreuung gut 47.

114 Posten für Politik-Wünsche. CDU findet das „erschreckend“.

Allein 114 der 832 neuen Stellen sind allerdings auf Wünsche der Politik zurückzuführen. Sie gehen auf Beschlüsse des Rates zurück. „Erschreckend“ findet diese Zahl CDU-Mann Lars Pohl. Personaldezernentin Rzyski kündigte an, dass man künftig darüber diskutieren müsse, „auf welche Aufgaben wir verzichten wollen“.

Von Christian Bohnenkamp