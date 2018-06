Hannover

An der Kreuzung Kugelfangtrift/Hägewiesen/Bahnstrift sind am Mittwochnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.20 Uhr. Ein 24-jähriger Golf-Fahrer wollte demnach von der Kugelfangtrift nach links in die Bahnstrift abbiegen „und übersah dabei offenbar einen ihm entgegenkommenden BMW“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen einen Citroen geschleudert, der BMW rammte einen Elektrokasten und eine Hecke samt Zaun.

Der 24-Jährige sowie die vier Insassen zwischen 17 und 19 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Feuerwehr wurden sie in die nächsten Krankenhäuser gebracht. Die Rettungskräfte waren bis 19.20 Uhr mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, der Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 7000 Euro geschätzt.

Von mbo/pah