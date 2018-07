Hannover

Sie profitieren von der heißen Witterung: Auf der Suche nach Futter kämen Störche jetzt bei niedrigem Wasserstand in Teichen und Bächen leichter an Fische heran, sagte Storchenexperte Hans-Jürgen Behrmann vom Naturschutzbund (Nabu). Begehrtes Futter sind auch Mäuse, die bei Mäharbeiten auf den Wiesen und Feldern nun einfacher zu finden seien.

Zu beobachten sind die Vögel etwa bei Laatzen-Grasdorf südlich von Hannover. Fünf Jungstörche werden dort auf dem Horst von ihren Elterntieren versorgt: Der Elternstorch würgt Fische und Regenwürmer aus und die Jungstörche kämpfen um das begehrte Futter. Wenn die Elterntiere auch im Horst sind, ist kaum noch Platz auf dem zum Nest umfunktionierten Strommast. Für die beiden Eltern geht langsam eine anstrengende Zeit vorbei: Über einen Kilogramm Futter pro Jungstorch haben sie herangeschafft – und das täglich. Mittlerweile unternehmen die Jungstörche erste Flugversuche, aber noch immer werden sie von den Eltern gefüttert.

Nach Einschätzung des Nabu-Experten sieht es nach einem guten Jahr für Weißstörche in Niedersachsen aus. Nach gut 900 Brutpaaren 2017 könne die Zahl der Storchenpaare in diesem Jahr auf über 1000 ansteigen. Bei den Störchen in den meisten Landesteilen handelt es sich um sogenannte Westzieher, die bereits relativ früh aus Spanien nach Norddeutschland kommen und hier noch eine gute Futtergrundlage vorgefunden haben. Nur im Osten von Niedersachsen landen die Ostzieher, die wegen ihrer langen Reise aus Afrika über die Türkei erst später angekommen sind. Ihnen macht teils Futterknappheit für ihren Nachwuchs zu schaffen.