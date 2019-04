Hannover

Der Gaumen juckt, die Augen tränen, die Nase läuft und das ständige Niesen verursacht Schwindel. Im schlimmsten Fall fällt schon morgens das Atmen schwer – als hätte sich eine Staubschicht auf die Lungen gelegt. Blütenstaub heißt die aber und es sind tausende Pollen pro Kubikmeter Luft: Birken und Pappeln, Weiden und Eschen leisten gerade ganze Arbeit.

Viel Betrieb in Arztpraxen

Das bedeutet auch ganze Arbeit für den Allergologen Stephan Molitor, dem die Patienten zur Zeit die Praxis in der Südstadt besonders stark einrennen. Was sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert hat: „Wir haben eine Zunahme der Intensität an Pollen, das heißt, die Patienten haben mehr Beschwerden“, so Molitor.

Und: Patienten, die bereits erfolgreich eine Hyposensibilisierung hinter sich haben, „verspüren jetzt wieder Beschwerden, die sie vorher nicht hatten“. Wer unter der Frühblüherallergie leide, der habe mit dem Schniefen schon früher als sonst angefangen. „Die Hasel hatten wir vereinzelt schon im Dezember, die Erle ist nicht unerheblich, die Esche hat an Bedeutung gewonnen und die Birke ist jetzt gerade am Start“, berichtet der Allergologe.

Frauen und Männer leiden gleich

Dabei litten alle Patienten – ob Mann oder Frau, jung oder alt – gleich stark. „Es kann nur zum Etagenwechsel kommen, also von Auge-Nase hin zum Asthma, das ist die große Angst“. 60 Prozent der unbehandelten Patienten widerfahre dies, „deswegen muss man die Patienten früh genug rechtzeitig hyposensibilisieren“.

Laut Barmer gibt es in Deutschland 13 Millionen Pollenallergiker. Und: Jeder kann es jederzeit werden.

Viele Betroffene helfen sich erst einmal selbst – und stürmen die Apotheken. Silke Walter, Chefin der Sonnen-Apotheke am Weißekreuzplatz ( Oststadt) merkt schon länger anhand der Verkaufszahlen, dass etwas in der Luft liegt beziehungsweise schwebt. „Die Saison ging tatsächlich schon früher los als sonst“, sagt sie. Rezeptfreie Medikamente würden dabei häufiger gekauft als Arznei auf Rezept. „Die Leute wissen, was sie brauchen.“

Wirkstoff Azelastin

Einigen reiche es, die Allergie lokal zu behandeln, „Augentropfen oder Nasenspray oder eine Kombination mit beiden.“ Beim Nasenspray gebe es mittlerweile auch einen Wirkstoff, den man täglich und über den ganzen Pollenflugzeitraum nehmen könne und „der auch nicht abhängig macht wie die chemischen Anti-Schnupfen-Mittel“. Der Wirkstoff heiße Azelastin. Auch gebe es verschiedene Cortison-Nasensprays – rezeptfrei –, „die sehr gut anti-entzündlich helfen, aber nicht den Soforteffekt haben“. Bald käme auch ein dritter Tablettenwirkstoff auf den Markt, bisher behandle man mit dem oft müde machenden Wirkstoffen Loratadin und Cetirizin die schlimmsten Allergie-Folgen.

Klimawandel eine der Ursachen

Was den Mediziner Stephan Molitor umtreibt: „Patienten, die man im vergangenen Jahr gut im Griff hatte, die sich selbst gut im Griff hatten, klagen jetzt wieder über Beschwerden.“ Dass der Klimawandel ursächlich für einen intensiveren, auch jahreszeitlich verlängerten Pollenflug ist, „zeigt sich doch täglich für uns. Ich weiß nicht, warum die verantwortliche Politik nicht darauf reagiert“. Auch das befürchtete Auftauchen invasiver Pflanzen plus Blüten und Pollen wie der Ambrosia „sehen wir mit Argusaugen“. Noch sei die Ambrosia in der Region Hannover nicht angekommen, „aber in der brandenburgischen Lausitz ist sie ein echtes Problem. Die kann doch jederzeit zu uns kommen“.

Von Petra Rückerl